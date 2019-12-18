شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك: تأهيل «زيزو» و«جمعة».. وانضمام «عبدالغني» للتدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خضع أحمد سيد «زيزو» وعبدالله جمعة، لاعبا الفربق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية منفردة في صالة «الجيم»، وذلك على هامش تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

واكتفى عبدالله جمعة بتدريباته في الجيم، والتي يخوضها للتعافي من إصابته بكدمة في القدم وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

Advertisements

فيما خاض زيزو الجزء الثاني من البرنامج التأهيلي الخاص الموضوع له من قبل الجهاز الفني بخوض تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبي والجري حول الملعب بالكرة، وذلك في في إطار برنامجه التأهيلي لمعاناته من إصابة بشد في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز في الجولة السابعه لبطولة الدوري الممتاز.

كما أنهى محمد عبدالغني مدافع الفريق، مرحلة التدريبات التأهيلية الخاصة التي أداها خلال مران أمس، لمعاناته من إجهاد وبدأ في المشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية في مران اليوم مع جميع اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.