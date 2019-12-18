شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلق أنشطته حدادًا على وفاة لاعبه ومدربه السابق عبدالرحيم يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الحداد داخل النادي لمدة يوم واحد، على روح ابن النادي الكابتن عبدالرحيم يوسف، لاعب ومدرب فريق أسوان السابق، والذى وافته المنية أمس عن عمر يناهز ٥١ عاما، بعد وعكة صحية مفاجئة.

وقال اللواء أحمد سليمان، رئيس نادى أسوان، إن النادى أعلن تعليق كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية من تدريبات ومباريات بملاعب النادي لكافة اللعبات، كما يعتذر النادى عن إقامة أو استضافة الأنشطة الاجتماعية والثقافية خلال يوم الحداد، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة يتوجه بالشكر لكافة الجهات التي بادرت وساندت الراحل والفقيد أثناء التعامل مع الأزمة الصحية الطارئة والدقيقة التي ألمت به وأكملت واجبها الإنسانى بالمشاركة في تشييع الجنازة وتلقى العزاء، داعين المولى أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة.