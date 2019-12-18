شكرا لقرائتكم خبر عن لشرح خطة مواجهة الإسماعيلي.. «فايلر» يعقد محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو اليوم الاربعاءن مع اللاعبين للحديث بشكل عملي عن مواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها مساء غد الخميس، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وحرص فايلر وجهازه المعاون على مشاهدة مباريات الإسماعيلي الأخيرة؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق.

ومن المقرر أن يقوم المدير الفني خلال محاضرة الفيديو اليوم، بشرح بعض النقاط الفنية والخططية بشكل عملي للاعبين، مع توضيح التعليمات المحددة لكل لاعب، وفقا لخطة المباراة وطريقة اللعب ومستوى المنافس.