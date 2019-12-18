ديشامب وجيجز وإينزاجي يشاركون بمؤتمر دبي الرياضي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تنطلق فعاليات الدورة الـ14 من «مؤتمر دبي الرياضي الدولي»، 28 ديسمبر الجاري، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنويًا منذ عام 2006، وتقام نسخته المقبلة تحت شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم»، بمشاركة نخبة من اللاعبين والمدربين البارزين.

وتأتي مشاركة اللاعبين الذين يتحدث جميعهم للمرة الأولى في المؤتمر ضمن جلستين خصصت الأولى للاعبين، والأخرى للمدربين، وفق محور خاص بدور كرة القدم في تحديد مستقبل اللاعبين، وتحويلهم من أشخاص عاديين يعيشون في مستويات متوسطة أو أقل من ذلك ليكونوا نجومًا في أوطانهم وفي العالم أجمع، ومصدر إلهام للشباب في كل مكان.

فيما ستكون جلسة المدربين مخصصة للاطلاع على دور التكنولوجيا في التدريب الحديث في عالم كرة القدم.

وتجمع جلسة المدربين ثلاثة من الرياضيين الذي حققوا نجاحات كبيرة كلاعبين، كما أثبتوا تميزهم كمدربين، وهم: ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الوطني الفرنسي والفائز بكأس العالم لعام 2018، والذي يعود للمشاركة كمتحدث في المؤتمر للمرة الثانية، وريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز وأسطورة مانشستر يونايتد، وسيموني اينزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو الإيطالي.

واحتل ديدييه ديشامب عناوين الصحف في يوليو 2018 بعدما أصبح ثالث شخص في العالم يفوز بكأس العالم كلاعب ومدير فني، بعد أن سبق له الفوز بكأس العالم كلاعب وقائد للمنتخب الفرنسي في 1998.

كان اللاعب الفرنسي الدولي السابق واحداً من أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي في جيله بفضل قيادته لزملائه وقتاليته في الملعب ورؤيته لبناء الهجمات، وقد ارتدى قميص عدد من أندية النخبة الأوروبية مثل مرسيليا ويوفنتوس وتشيلسي وفالنسيا.

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خلال فترة عمله كلاعب، فاز ديشان بثلاثة ألقاب في دوري الدرجة الأولى الايطالي، ولقبين اثنين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي وبطولتين في دوري أبطال أوروبا،

وتوج مشواره الدولي مع منتخب فرنسا كقائد للجيل الذهبي في كرة القدم الفرنسية، فاز ببطولة كأس العالم 1998 وبطولة أمم أوروبا 2000 على التوالي.

وتم تعيينه مديراً فنيا للمنتخب الفرنسي في عام 2012 حيث قاد فريقه للمنافسة مرة أخرى على البطولات وأحرز المركز الثاني في بطولة أمم أوروبا 2016 ثم فاز بقب كأس العالم لكرة القدم 2018 بروسيا.

وقضى ريان جيجز معظم مسيرته المهنية لاعب أساسيا في فريق مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون وهو أمر نادر الحدوث للاعبين المعاصرين بسبب طول فترة اللعب لناد واحد، وكذلك بسبب المستوى العالي الذي يطالب به فيرجسون لاعبيه لضمان اللعب في الفريق.

وتميز جيجز بقدرته المذهلة على المحاورة وتجاوز اللاعبين بالإضافة إلى تسجيل بعض الأهداف المذهلة من داخل وخارج منطقة الجزاء، كما تميز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، وقد ساهم بفوز مانشستر يونايتد بأكبر عدد من ألقاب الأندية في إنجلترا، بما في ذلك 13 لقبا في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مرتين و4 كؤوس الاتحاد الإنجليزي وبطولة كأس العالم للأندية.

وبعد اعتزاله اللعب تم تعيينه مدربا لمنتخب وطنه ويلز حيث يعمل حاليا لوضع المنتخب في مكان متقدم ضمن المنافسين على ألقاب البطولات الأوروبية والعالمية.

وخطف سيموني إينزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو الإيطالي الأنظار بعدما تمكن من قيادة فريق لاتسيو كمدرب للتتويج بلقب كأس إيطاليا في الموسم الماضي، وكأس السوبر الإيطالي في 2017، ليتأهل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم الجاري، وذلك بعد أن تحوّل من لاعب في الفريق إلى مدرب لفريق الشباب خلال الفترة من2010-2016، ثم تسلم تدريب الفريق الأول لنادي لاتسيو في موسم 2016-2017 لينهي الموسم بالفوز بكأس السوبر، وليحقق أداء مثيرًا للإعجاب، وأصبحت خططه الفنية مثار إعجاب الجميع، حيث أنه لا يلتزم بطريقة لعب واحدة فهو يلعب أحيانًا بطريقة 4/3/3، وأحيانًا بطريقة 4/2/3/1، و3/5/2 وأحيانًا 3/5/1/1، واستقر الموسم الحالي على 3/5/2، ليظهر مرونة تكتيكية مميزة جعلته من أفضل المدربين في العالم.

ديشامب وجيجز وإينزاجي يشاركون بمؤتمر دبي الرياضي الدولي

وفي مشواره كلاعب بدأ سيموني إينزاجي البالغ من العمر 41 سنة، وهو شقيق اللاعب الشهير فيليبو إينزاجي مسيرته الرياضية مع نادي بياشنزا الإيطالي في مسقط رأسه خلال موسم 1993/1994، وأعير في موسم 1994/1995 إلى نادي كاربي الإيطالي الذي يلعب في الدرجة الثالثة، وقد سجل أول هدف في مسيرته الاحترافية في موسم 1995/1996 مع نادي نوفارا، وفي موسم 1996/1997 أعير إلى نادي لوميدزاني، وأعير في موسم 1997/1998 إلى نادي بريشيلو، وعاد اينزاجي إلى نادي بياتشنزا، وفي أول موسم له مع النادي سجل 15 هدفا في 30 مباراة في الدوري الإيطالي الممتاز.

وفي الموسم الذي تلاه وقع عقدا مع نادي لاتسيو، وسجل 7 أهداف خلال 22 مباراة لعبها في الدوري الإيطالي، و9 أهداف خلال إحدى عشر مباراة في دوري أبطال أوروبا، وقاد نادي لاتسيو للفوز بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا في ذلك الموسم، كما فاز بكأس إيطاليا مرة أخرى مع نادي لاتسيو في عام 2004.