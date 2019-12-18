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جوائز جلوب سوكر.. محمد صلاح ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

جوائز جلوب سوكر.. محمد صلاح ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر السنوية عن القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.

 

وتُقام  حفل تسليم الجوائز في دولة الآمارات العربية المتحدة الشقيقة، يوم 29 ديسمبر الجاري.

 

ويتم توزيع الجوائز لـ:

 

أفضل لاعب في العالم.

 

أفضل لاعبة في العالم.

 

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أفضل مدرب – فئة الرجال.

 

أفضل مدرب – فئة السيدات.

 

أفضل مدير رياضي.

 

أفضل وكيل للاعبين.

 

أفضل لاعب صاعد.

 

وكشف الحساب الرسمي للجائزة، اليوم الأربعاء، عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل تلك الجائزة وهم، محمد صلاح، ليونيل ، وفيرجيل فان دايك.

 

وتوج كريستيانو رونالدو بتلك الجائزة العام السابق، بعد الفوز بلقب رفقه ، قبل الرحيل عن ساننياجو برنابيو والانتقال ليوفنتوس.

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