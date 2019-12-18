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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوائز جلوب سوكر.. محمد صلاح ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر السنوية عن القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.
وتُقام حفل تسليم الجوائز في دولة الآمارات العربية المتحدة الشقيقة، يوم 29 ديسمبر الجاري.
ويتم توزيع الجوائز لـ:
أفضل لاعب في العالم.
أفضل لاعبة في العالم.
أفضل مدرب – فئة الرجال.
أفضل مدرب – فئة السيدات.
أفضل مدير رياضي.
أفضل وكيل للاعبين.
أفضل لاعب صاعد.
وكشف الحساب الرسمي للجائزة، اليوم الأربعاء، عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل تلك الجائزة وهم، محمد صلاح، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك.
وتوج كريستيانو رونالدو بتلك الجائزة العام السابق، بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا رفقه ريال مدريد، قبل الرحيل عن ساننياجو برنابيو والانتقال ليوفنتوس.
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