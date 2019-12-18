شكرا لقرائتكم مدافع الإسماعيلي يتحدث عن قمة الأهلي: لدينا طموح الانتصار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف مجدى : "أتمنى المشاركة فى اللقاء ،الجميع يتنافس على تقديم أفضل ما لديه فى التدريبات وبالتأكيد هذا يأتى فى صالح الفريق".
وبسؤاله عن أفضل مبارياته ضد الأهلى أجاب مجدى قائلا :”فى الدور الثانى من موسم 2015-2016 لعبت أفضل مواجهاتى ضد الفريق الأحمر والذى قمت فيها بتسجيل هدفا وحققنا انتصارا حينما كنت لاعبا بالمصرى واتمنى تكرار ذلك مع الدراويش“.
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