الحكم السعودي تركي الخضير ينفي مزاعم الاتحاد الهندي

نفى الحكم السعودي تركي الخضير ادعاءات الغابوني، سيرج كيفن، مهاجم فريق مومباي سيتي، الذي زعم أن الخضير أدلى بتعليقات عنصرية ضده خلال مواجهة بالدوري الهندي الممتاز أمام بنغالورو يوم الأحد.

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وقال تركي الخضير في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: استغربت من الخبر وليست لدي أي خلفية عنه، كما أنني حصلت على إشادة من قبل الاتحاد الهندي لكرة القدم وتم إرسال نسخة منها إلى الاتحاد السعودي.

وأضاف: لم تحصل أي مشادة مع اللاعب، وشارك لمدة 8 دقائق في الشوط الثاني، ولم أتحدث نهائيا مع الغابوني سيرج كيفن، وكل ما في الأمر أنني اشهرت له البطاقة الصفراء، ولم يحدث بيننا أي نقاش.

وواصل: لو كنت مخطئا لخرجت واعتذرت، علما أنني حكمت 4 مباريات في الهند خلال 11 يوما، ولا أعرف لغة اللاعب من الأساس، وجميع المباريات بها جهاز تواصل يتم سماع كل ما يدور بين الحكم واللاعبين.