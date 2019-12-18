شكرا لقرائتكم صلاح يحطم الأرقام مع ليفربول.. ويتجاوز سواريز وتوريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفوق محمد صلاح على الإسباني فرناندو توريس والأوروغوياني لويس سواريز وذلك وفقا للأرقام التي حققها النجم المصري خلال مشواره مع ليفربول الإنجليزي، على الرغم من أنه يلعب في خانة الجناح.

وذكرت صحيفة "planetfootball" يوم الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني: على مدار الـ 12 سنة الماضية، يعتبر محمد صلاح وسواريز وتوريس أفضل المهاجمين الذين لعبوا لليفربول، وبالنظر إلى الأرقام، فإن صلاح يعد الأفضل متفوقا على سواريز وتوريس.

تقرير الصحيفة الإنجليزية

وأضاف التقرير: سجل الدولي المصري 84 هدفا في 126 مباراة، وبلغ المتوسط هدف كل 123 دقيقة، وتمكن توريس من تسجيل 81 هدفًا لصالح ليفربول في 142 مباراة قبل انضمامه إلى تشيلسي، بمعدل هدف كل 135 دقيقة، ولدى سواريز 82 هدفا خلال 133 لقاء، بمعدل هدف في كل 138 دقيقة.

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ويحتل صاحب الـ "27 عامًا" المركز الثامن عشر في قائمة أفضل هدافي ليفربول، ويحتاج إلى 263 هدفًا آخر ليتفوق على إيان راش الهداف التاريخي.

وتطرقت الصحيفة إلى الأرقام التي حققها الثلاثي في صناعة اللعب، وذكرت: يُطلق على صلاح لقب "الأناني"، لكنه صنع 30 هدفا من 126 مباراة في جميع مسابقات ليفربول، بمعدل صناعة هدف كل 346 دقيقة، وصنع سواريز 30 هدفا لليفربول وبمعدل تمريرة حاسمة كل 377 دقيقة، وتمكن توريس من صناعة 20 هدفا في 142 لقاء.

ويتفوق النجم المصري عليهما بقيادة ليفربول إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.