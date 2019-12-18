شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبحث عن بديل عماد فتحى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى عن بديل لـ عماد فتحى صانع ألعاب الفريق، الذى أصيب بقطع فى الرباط الصليبى، للتعاقد معه فى الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

انتهى الموسم الكروى لعماد فتحى مع المصرى البورسعيدى بعد إصابته بالرباط الصليبى، والتى ستبعده عن الملاعب فترة لا تقل عن ستة أشهر.

كان مسئولو المصرى قد تعاقدوا مع عماد فتحى وبهاء مجدى خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمين من الزمالك لتدعيم صفوف الفريق وتم قيدهما فى القائمة الأفريقية مؤخرًا.