شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مدافع الدراويش عن مواجهة الأهلى بالمكس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مجدى قلب دفاع الإسماعيلى عن قمة الأهلى أنه لا يوجد لاعب بعينه الأفضل فى الأهلى، فهو فريق لديه مفاتيح لعب كثيرة لذلك سنتعامل معهم بحرص شديد مع عدم منحهم المساحات والارتياحية فى التصرف بالكرة.

ويلتقى الأهلى والإسماعيلى، غدا الخميس، على ملعب المكس فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من عمر الدورى المحلى.

وأضاف مجدى "أتمنى المشاركة فى اللقاء، الجميع يتنافس على تقديم أفضل ما لديه فى التدريبات وبالتأكيد هذا يأتى فى صالح الفريق".

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وواصل "لدينا طموح الانتصار على الأهلى، كرة القدم لا تعترف بأى شىء غير الجهد والعرق والتركيز بجانب توافر عنصر التوفيق".

وبسؤاله عن أفضل مبارياته ضد الأهلى أجاب مجدى قائلا "فى الدور الثانى من موسم 2015-2016 لعبت أفضل مواجهاتى ضد الفريق الأحمر والذى قمت فيها بتسجيل هدفا وحققنا انتصارا حينما كنت لاعبا بالمصرى واتمنى تكرار ذلك مع الدراويش".