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الأهلى يكشف موقف محمود متولى من التدريبات الجماعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للأهلى أن محمود متولى لاعب الفريق يشارك فى المران الجماعى بشكل تدريجى بعدما كشفت الأشعة الأخيرة التى أجراها التئام تمزق العضلة الخلفية، الذى تعرض لها خلال مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك، والتى غاب بعدها عن المشاركة الجماعية.

ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز متولى، للمرحلة المقبلة التى يخوض خلالها الأهلى مواجهات مهمة فى الدورى العام، بالإضافة إلى دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

وكان متولى قد قام بتنفيذ برنامج علاجى وتأهيلى وتأكدت جاهزيته طبيا من خلال الأشعة الأخيرة التى أجراها بالتنسيق مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق.

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