شكرا لقرائتكم خبر عن نادى أسوان يعلن تعليق الأنشطة الرياضية والاجتماعية حداداً على وفاة نجمه السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد اللواء أحمد سليمان، رئيس نادى أسوان، أن النادى أعلن توقف وتعليق كافة الأنشطة الرياضية من تدريبات ومباريات بملاعب النادى لكافة اللعبات، كما يعتذر النادى عن إقامة أو استضافة الأنشطة الاجتماعية والثقافية خلال يوم الحداد، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة يتوجه بالشكر لكافة الأطراف والجهات التى بادرت وساندت الراحل والفقيد أثناء التعامل مع الأزمة الصحية الطارئة والدقيقة التى ألمت به وأكملت واجبها الإنسانى بالمشاركة فى تشييع الجنازة وتلقى العزاء، داعين المولى أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجناينى، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والعاملون بالاتحاد وفروعه، نعى الكابتن عبد الرحيم يوسف، مدير الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بأسوان، ومدير النشاط الرياضى بنادى أسوان سابقاً، ونجم الفريق السابق، والذى وافته المنية سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل.

يذكر أن الكابتن عبد الرحيم يوسف، من مواليد عام 1968، وبدأ حياته الكروية لاعباً بنادى شبان المسلمين بإسنا ثم لاعبا بنادى أسوان موسم 87/88، وشارك فى صعود الفريق للممتاز ولعب بالممتاز عام 91/90 وشارك فى وصول أسوان لنهائى كأس مصر فى الموسم ذاته والذى انتهى بفوز الأهلى بهدف محمد رمضان، واستمر مع أسوان، وعاد للدورى الممتاز موسم 94/ 95، ولعب بعد ذلك لنادى سفاجا بالبحر الأحمر لمدة موسم واعتزل لعب كرة القدم.

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وبدأ الفقيد حياته فى مجال التدريب لتدريب أحد فرق الدرجة الثانية بالسعودية والعودة لأسوان مدرب عام لنادى أسوان فى الدورى الممتاز والممتاز ب فى أجهزة فنية بقيادة محمد عامر وعبد الرحيم محمد وشديد قناوى، وقاد أحد الأكاديميات الخاصة بالإضافة لمدير فنى لنادى الجمهورية بمركز دراو بأسوان ونادى السلام بمركز إسنا والتابع للأقصر.