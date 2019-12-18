شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. بيراميدز يجمد أحمد على.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يشارك أحمد على مع بيراميدز منذ تولى ديسابر تدريب الفريق إلا لدقائق معدودة فى لقاء طنطا بالدورى، وخرج بعدها من حسابات الخواجة الفرنسى، الذى أكد فى أحد المؤتمرات الصحفية أن طريقة أداء أحمد على لا تناسبه وأنه يرحب برحيله أو إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كان مصدر مطلع بنادي بيراميدز قد أكد أن الإدارة اشترطت على ديسابر تحقيق الفوز فى الثلاث مواجهات المقبلة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد، من أجل استمراره على رأس القيادة الفنية، ولم ينجح الخواجة الفرنسى فى تنفيذ الشرط، حيث خسر فى لقاء أمس من الجونة.

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