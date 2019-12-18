حازم إمام ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعى بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرا فى الخلفية. وأدى حازم إمام التدريبات البدنية تحت قيادة أنطونيو كيزوس مدرب الأحمال مع باقى اللاعبين بشكل طبيعى، بعدما ابتعد اللاعب عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة بسبب شد فى العضلة الخلفية. ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدورى الممتاز. ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول الدورى برصيد 13 نقطة.

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