شكرا لقرائتكم خبر عن سيد بازوكا لـ"تايم سبورت": العمولات والسمسرة سبب خراب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى سيد بازوكا نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق أن الإسماعيلى النادى الوحيد الذى لم يستفد بكوادره لأنه نادٍ لا يحب النجوم ولا يجيد استغلالهم، مؤكداً أن العمولات والسمسرة هى سبب خراب الدراويش.

وقال سيد بازوكا، فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامية ميرهان عمرو: "الاسماعيلى هو النادى الوحيد الذى لا يستفيد بالكوادر لأنه لا يحب النجوم ولا يجيد توظيفهم حتى شبابه لا يجدون فرصة مناسبة فى التشكيلة وتمنح الفرصة لأنصاف المواهب".

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ويضيف نجم الإسماعيلى الأسبق : "السمسرة والعمولات تجبر النادى على الدفع بلاعبين لا يعرفون شيئاً عن الكرة ما تسبب فى خراب النادى، لإثبات صحة نظرهم فى التعاقد مع هؤلاء اللاعبين، مشكلة إبراهيم عثمان رئيس النادى فى المحيطين حوله، قراراته فى الهواء وشخصيته تغيرت بسبب المحيطين به".

وتابع بازوكا : "ليه أبحث عن مهاجم وعندى حازم مرسى هداف الناشئين، ولينا فى محمود البدرى الصاعد الواعدة عبرة".

وأكمل نجم الإسماعيلى الأسبق: " نتعاقد مع المدربين الأجانب عن طريق النت، وأتذكر أننا تعاقدنا مع مدرب أجنبى مقابل 30 ألف دولار وكان يتقاضى 18 فقط من كثرة العمولات والسمسرة حول النادى".