شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ميرال أشرف محترفة السلة فى أمريكا: كان نفسى أكون ممثلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم هى ميرال أشرف محترفة كرة السلة فى دورى الجامعات الأمريكية، فكان معها الحوار التالى.. لاعبة دورى الجامعات الامريكية ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ بحب الخروج مع أصحابى وقت فراغى. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ مش بعرف أطبخ أصلا عشان يبقى عندى اكلة مميزة فيها.

سيلفى السيارة من نجمك المفضل؟ نجمى المفضل ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكى. من مطربك المفضل ؟ من مطربك المفضل ؟ محمد حماقى بحب كل أغانيه. ميرال Advertisements لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟ لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟ كان نفسى أكون ممثلة.

محترفة السلة لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لأ طبعا مش هستخدم العنف، لكن فى نفس الوقت مش هسيبه يعاكسنى. ميرال مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ أكيد أمينة خليل. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بحب الملابس الكاجوال أكتر من الفورمال لانها أسهل وعملية أكتر.

ميرال وصديقتها تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟ أكيد يكون شخص رياضى عشان يفهم ظروف الرياضة اللى بمارسها.

ميرال لاعبة السلة لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟ مش هسيب الباسكت، لكن ممكن أسيب الشخص نفسه.

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