كلمة ديديه دروجبا ممنوعة على حساب بايرن ميونيخ في «تويتر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونيخ الألماني باللغة الإنجليزية، على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تغريدة يوضح فيها أنه منع استخدام هاشتاغ كلمتي “دروجبا وعام 2012”.

حساب النادي البافاري على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لن يصله أي إخطار عن أي تغريدة تحمل كلمة دروجبا أو عام 2012، تجنبا لأي استفزازات جماهيرية، وذلك بعدما أوقعت قرعة دور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بايرن ميونيخ في مواجهة فريق تشيلسي الإنجليزي.

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أخر مواجهة جمعت بين بايرن ميونيخ وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا كانت خلال نهائي البطولة عام 2012 في ملعب “أليانز أرينا” معقل البايرن، وقتها سجل الإيفواري ديديه دروجبا هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 88.. قبل أن يلجأ الفريقان لركلات الترجيح ويفوز “البلوز” باللقب القاري.

تشيلسي سيلعب لقاء الذهاب من دور الـ 16 على ملعب “ستامفورد بريدج” يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر فبراير، بينما سيستضيف بايرن ميونيخ لقاء الإياب يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر مارس.