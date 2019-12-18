شاهد فخامة منزل كريستيانو رونالدو الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اشترى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، منزلا جديدا في مدينة لشبونة بالبرتغال.

ووفقا لـ”يورو سبورت” فقد تناقلت العديد من الصحف صوراً لمنزل كريستيانو رونالدو الجديد، الذي اشتراه في لشبونة بقيمة 6 ملايين جينيه إسترليني بحسب ما قالت وسائل الإعلام.

كريستيانو مع بلوغه الـ 34 عاما يبدو أنه أصبح يخطط لإمكانية العودة للعيش في وطنه الأم، واختياره لهذا المنزل قد يكون مناسبا لقضاء حياته مع أسرته فيه حيث يضم المنزل صالة لممارسة الرياضة، ومسبح حيث تم وصفها بالأغلى في لشبونة.

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المنزل يقع بالقرب من منطقة إيدوارد بارك التي نشأ فيها رونالدو قبل أن يبدأ رحلته الاحترافية في أوروبا وتبلغ مساحة المنزل حوالي 3100 متر مربع.

منزل رونالدو الجديد يحيطه درجة عالية من الخصوصية مما يتيح لرونالدو وعائلته الانعزال عن العالم، وهو ما يبدو مناسباً لما تحدث عنه جار كريستيانو رونالدو في تورينو، بيتي الذي قال عن حياة رونالدو “الهدوء مستمر دائماً بمنزلهم، لا توجد حفلات ولا نشاهد سيارات تمر من طريقنا الخاص”.

بيتي أضاف، “أحياناً أشاهد ابنه كريستيانو جونيور وهو يلعب بالجوار ودائماً تكون المرافقة قريبة منه”.