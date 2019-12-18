صديقة ماريو بالوتيلي السابقة تسعى للإيقاع بكوتينيو بطريقة جريئة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعمت مغنية البوب الألمانية كاتيا كراسافيتش، النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط فريق شجعت بايرن ميونيخ الالماني، وذلك بطريقة جريئة بعد تسجيله لثلاثة أهداف “هاتريك” في شباك فريق فيردر بريمن في الدوري الألماني “البوندسليجا”.

صحيفة “ديلي ستار” ذكرت أن المغنية الألمانية - وهي صديقة اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم فريق بريشيا - نشرت على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة أثناء تواجدها في الملعب.

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كاتيا علقت على الصورة قائلة: “كوتينيو سجل ثلاثة أهداف، سأكون سعيدة بأن أريه أين يمكنه أن يسجل أيضا”، قبل أن تحذف المنشور من صفحتها لاحقا.

كوتينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي السابق، كان قد سجل ثلاثية “هاتريك” ليقود بايرن ميونيخ للفوز 6-1 على ضيفه فيردر بريمن ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

يشار إلى أن بالوتيلي كان قد عجز عن استعادة مستواه منذ انضمامه إلى بريشيا في أغسطس الماضي وسجل هدفين في 8 مباريات في الدوري، وفي الشهر الماضي هدد بالوتيلي بترك الملعب بعد تعرضه لصيحات عنصرية خلال مباراة ضد فيرونا في الدوري.