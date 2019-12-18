مصارع يحذر كريستيانو رونالدو برسالة مرعبة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه المصارع الروسي، حبيب نور محمدوف، بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة، نصيحة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي تربطه به صداقة قديمة.

ووفقا لما جاء في “روسيا اليوم” فإنه خلال لقاء صحفي للبطل الروسي حبيب نور محمدوف، قال إن كريستيانو رونالدو يجب أن يعتزل كرة القدم وهو في القمة، وعدم التأخر في ذلك.

Advertisements

المصارع الروسي أضاف، أنه من الصعب ترك شيء أنت تمارسه طول حياتك، ولكن رغبتك بالاعتزال أو عدمها لا تعني شيئا إذا حان وقت الاعتزال، إن لم تترك اللعبة فستتركك هي.

حبيب نور محمدوف تابع، إن لم تعتزل في الوقت المناسب، سيتم إهمالك وسيخرج للنور أبطال أصغر سنا وأكثر حماسا منك، ليس هناك فرق إن كان الأمر يتعلق برونالدو أو بحبيب، فهناك من سيأتي لأخذ مكانك.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو كان قد المح إلى أنه قد يعتزل كرة القدم في غضون عامين أو ثلاثة، أي ربما مع انتهاء عقده مع فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي يمتد حتى صيف 2022.