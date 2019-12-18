بيع مضرب للاعب البيسبول بيب روث بمبلغ خيالي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحظى مقتنيات المشاهير بمتابعة عالية من المهتمين بهذا المجال، ولذلك كثيرا ما تنظم مزادات على هذه المقتنيات لبيعها وغالبا ما توجه عائداتها إلى أعمال خيرية.
المسئولون عن مؤسسة “إس.سي.بي” للمزادات والمتخصصة في بيع الأشياء التذكارية الرياضية المهمة، أعلنوا عن بيع المضرب الذي استخدمه اللاعب بيب روث، في تسجيل ضربته الخمسمائة عام 1929 بمليون و800 ألف دولار.
بيب روث توفي منذ أكثر من 70 عاما، لكن لاعب البيسبول الأمريكي الذي اشتهر بضرباته القوية ما زال يحقق أرقاما كبيرة خاصة ببيع مضربه بهذا الثمن.
روث كان قد أهدى هذا المضرب لصديق في الأربعينات وقالت دار “إس.سي.بي” إن المضرب بيع في مزاد في كاليفورنيا لمشتر لم يتم كشف النقاب عن شخصيته.
يأتي ذلك بعد بيع مضرب كان روث الذي اشتهر بلقب “سلطان الضربات العنيفة” قد استخدمه في 1923 في أولى ضربات الدورة الكاملة باستاد يانكي.
يشار إلى أن بيب روث كان قد صُنف كأفضل لاعب بيسبول على الإطلاق في كثير من التصنيفات واستطلاعات الرأي، واختارته مجلة “ذا سبورتنج نيوز” ليتصدر قائمة “أعظم 100 لاعب بيسبول”.. وفقا لـ”رويترز”.
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