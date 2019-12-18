مسعود أوزيل يهاجم الصين بسبب المسلمين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت وزارة الخارجية الصينية، على النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، بعد تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على موقد التدوينات القصيرة “تويتر”.

رد الخارجية الصينية جاء عقب انتقاد مسعود أوزيل انتقاده لبكين في طريقة تعاملها مع الأقليات المسلمة بالإقليم الواقع غرب البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” يرى المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، أن اللاعب الألماني من أصول تركية، بنى موقفه من بكين استنادا إلى “معلومات مغلوطة”، مضيفا: “إذا أتيحت الفرصة للسيد أوزيل، سنكون سعداء بزيارته إلى شينجيانغ لمعرفة الوضع هناك”.

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أوزيل كان قد كتب تغريدة عبر حسابه على “تويتر” انتقد فيها تعامل الصين مع الأقليات المسلمة في الإقليم الواقع غرب البلاد، وأيضا عدم تحرك الدول الإسلامية للدفاع عن الأويغور في وجه الانتهاكات التي يتعرضون لها.

اللاعب كتب بالتركية قائلا: “القرآن يتم إحراقه... المساجد يتم إغلاقها.. المدارس الإسلامية يتم منعها... علماء الدين يقتلون واحدا تلو الآخر.. الإخوة يتم إرسالهم إلى المعسكرات”.

وأضاف: “المسلمون صامتون، صوتهم ليس مسموعا”، وذلك على صورة خلفيتها مساحة زرقاء عليها الهلال والنجمة، وهو ما يعتبره الانفصاليون الأويغور علما لـ “تركمنستان الشرقية”.

تغريدة أوزيل دفعت القناة الرسمية الصينية “سي سي تي في” إلى إلغاء بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقررت الاستعاضة عنها بمباراة توتنهام وولفرهامبتون.