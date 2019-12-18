داني ألفيش وزوجته في زيارة للأهرامات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زار النجم البرازيلى الدولي داني ألفيش، مدافع فريق ساو باولو البرازيلي، وزوجته عارضة الأزياء جوانا سانز، منطقة أهرمات الجيزة، وذلك ضمن جولة سياحية لهما في مصر.

داني ألفيش البالغ من العمر 36 عامًا، زار برفقة زوجته جوانا سانز منطقة الأهرامات وتجولا داخل الهرم الأكبر ومتحف مركب خوفو ومنطقة تمثال أبي الهول.

Advertisements

ووفقا لما ذكره بيان صادر عن وزارة الآثار المصرية، فقد حرص لاعب فريق ساو باولو البرازيلي على التقاط الصور التذكارية مع سانز خلال الزيارة، وأبدى انبهاره بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وتساءل عن كيفية بناء هرم خوفو وأوزان الأحجار الخاصة به، كما أبدى إعجابه بضخامة تمثال أبو الهول.

اللاعب الشهير كان قد انضم إلى ساو باولو في أغسطس الماضي، بعدما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان في يوليو.

يشار إلى أن ألفيش يعد أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في العالم، وسبق له وتألق في صفوف أندية كبرى مثل برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وإشبيلية الإسباني.