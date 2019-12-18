شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الزمالك ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حازم إمام ومحمود علاء ويوسف إبراهيم «أوباما» بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الأربعاء، بملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر النادي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أدى حازم إمام التدريبات البدنية تحت قيادة أنطونيو كيزوس مدرب الأحمال، مع باقي اللاعبين بشكل طبيعي، بعدما ابتعد اللاعب عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة بسبب شد في العضلة الخلفية.

Advertisements

فيما تعافى محمود علاء، من الجرح أعلى الحاجب الذي تعرض له مؤخرا وبدأ في المشاركة في المران دون ارتداء حامي الرأس الذي شارك به في مباراة طلائع الجيش، وشارك في المران بشكل طبيعي.

كما انتظم «أوباما» في التدريبات الجماعية بعدما حصل على راحة كاملة من مران أمس، بإذن من الجهاز الفني بسبب سفره للإسكندرية لظروف مرض والده، وحضر اللاعب وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع زملائه.

ويستعد الزمالك لمباراة سموحة المقبلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.