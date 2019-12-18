شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو وبيانيتش وفيلكس يستعرضون تجاربهم الناجحة بمؤتمر دبي الرياضي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس دبي الرياضي عن مشاركة نخبة جديدة من اللاعبين والمدربين في جلسات الدورة الـ14 من «مؤتمر دبي الرياضي الدولي»، ضمن «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنويًا منذ عام 2006، وتقام نسخته المقبلة تحت شعار مسرعات مستقبل كرة القدم «يوم 28 ديسمبر 2019 في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا.

وتأتي مشاركة اللاعبين الذين يتحدث جميعهم للمرة الأولى في المؤتمر ضمن جلستين خصصت الأولى للاعبين، والأخرى للمدربين، وفق محور خاص بدور كرة القدم في تحديد مستقبل اللاعبين، وتحويلهم من أشخاص عاديين يعيشون في مستويات متوسطة أو أقل من ذلك ليكونوا نجومًا في أوطانهم وفي العالم أجمع، ومصدر إلهام للشباب في كل مكان.

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فيما ستكون جلسة المدربين مخصصة للاطلاع على دور التكنولوجيا في التدريب الحديث في عالم كرة القدم.

وتأتي استضافة النجوم للتحدث في المؤتمر كونه أصبح منصة عالمية لتطوير كرة القدم في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم، وملتقى سنوي يجمع نجوم اللعب والتدريب والإدارة الرياضية وصنّاع القرار، للتحدث في المبادرات والبرامج التي تساهم في تطوير كرة القدم حول العالم، واستعراض التجارب الاحترافية الناجحة.

كما يعد المؤتمر فرصة للعاملين في القطاع الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية، للقاء مع المتحدثين وممثلي الأندية والاتحادات الرياضية الناجحة وبناء شراكات فعّالة وتكوين نموذج ناجح لأندينا وشركات كرة القدم.

وتتضمن جلسة اللاعبين ثلاثة أسماء لامعة تحضر للمرة الأولى في المؤتمر هم: جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد والمنتخب البرتغالي، وروميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان والمنتخب البلجيكي، وميراليم بيانيتش صانع ألعاب يوفنتوس ومنتخب البوسنة، ولكل منهم تجربة مهمة تستحق تسليط الضوء عليها والاستفادة منها.