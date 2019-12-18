شكرا لقرائتكم خبر عن موعد كلاسيكو «الأرض» بين ريال مدريد وبرشلونة.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار العالم نحو ملعب كامب نو، لمتابعة قمة الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، والتي يطلق عليها «كلاسيكو الأرض»، والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا»، والتي تم تأجليها من منتصف أكتوبر الماضي بسبب الأوضاع الأمنية في إقليم كتالونيا.
تنطلق المباراة في التاسعة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة «beIN SPORTS HD 3».
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