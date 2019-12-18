شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يخضع لفحص طبي بعد معاناته من آلام بالركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، اليوم الأربعاء.

وفي ضوء الفحص الطبي يتحدد مدى تعافي اللاعب من آلام الركبة التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق أمس، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا اليوم بمدينة الإسكندرية؛ استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي غدًا على ملعب المكس ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.