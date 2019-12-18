هكذا قلب جيسيوس الطاولة على فريقه القديم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

قلب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي، الطاولة على فريقه السابق وخصمه في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية فريق الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا ، بالفوز بثلاثية مقابل هدف.



جيسوس يهزم الهلال في المواجهة الأولى

نجح البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال السابق في الفوز على فريقه الذي قاده لمدة 6 أشهر فقط من يونيو 2018 حتى يناير 2019، قبل أن يرحل لصفوف فلامنجو البرازيلي

ورغم مسيرة جيسوس القصيرة إلا أنه استطاع أن يقود الهلال للفوز بلقب السوبر السعودي لموسم 2018-2019 قبل أن يحرمه من نهائي البطولة العالمية بالفوز عليه ثلاثية في نصف النهائي ، ليقضي الحبيب القديم على أحلام زعيم القارة الصفراء.

أسباب أدت لـ هزيمة الهلال من مدربه السابق

ويستعرض موقع السعودية نيوز لمتابعيه الكرام أهم الأسباب التي أدت إلى هزيمة الهلال السعودي من مدربه السابق والمدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي جيسيوس بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر وتتركز الأسباب فيما يلي :_

1_ خبرة المدرب جيسيوس ودرايته الكاملة بمفاتيح لعب الهلال

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تمثلت أولى وأهم أسباب خسارة الهلال السعودي أمام فريق مدربه السابق جيسيوس في معرفة البرتغالي الجيدة لمفاتيح لعب الزعيم والتي كانت أهمها الفرنسي غوميز والجناح سالم الدوسري في الخط الأمامي وكذلك وضع التكتيك المناسب لغلق المساحات على جناحي الموج الأزرق واستغلال سرعة الخط الأمامي لـفلامنجو "جيرسون آرو وأراساكياتا وإيفرتون وهنريكي، باربوسا" في الإرتداد السريع من الدفاع للهجوم ومباغتة دفاع الهلال المكون من الرباعي "محمد البريك وجانج هيون سو وعلي آل بليهي وياسر الشهراني" وهوا ما ظهر في شوط المباراة الثاني الذي شهد قلب الطاولة على المدرب الروماني لوشيسكو والريمونداتا بثلاثية قضت على أحلام العرب في بلوغ نهائي الحلم الكبير.

2_ خطة الهلال 4-2-3-1 لم تنجح مع فريق المواهب البرازيلي

بدأ الروماني لوشيسكو مدرب الهلال المباراة بتشكل 4-2-3-1 بالاعتماد على عبد الله المعيوف كحارس مرمى، ومحمد البريك وجانج هيون سو وعلي آل بليهي وياسر الشهراني في خط الدفاع، ثم الاعتماج على الثنائي جوستافو كويلار وكارلوس إدواردو في منتصف الميدان وأمامهما سالم الدوسري كجناح أيسر وأندريه كاريلو كجناح أيمن وجيوفينكو صانع ألعاب وبافيتمبي جوميزفي خط المقدمة بافتيمبي جوميز وهي الخطة التي لم تنجح مع فريق فلامنجو الذي يمتلك سرعات ومهارات كبيرة في الخط الأمامي تمثلت في أراساكياتا وإيفرتون وهنريكي، باربوسا وهوا ما صعب المهمة على دفاع الهلال الذي كان يحتاج للدعم أكثر في منتصف الميدان ولكن خطة الروماني بآت بالفشل واستقبل المعيوف ثلاثية في مرماه في الشوط الثاني.

3_ انخفاض المعدل البدني لـ لاعبي الهلال في الشوط الثاني

وعلى عكس مجريات الشوط الأول شهد شوط المباراة الثاني إنخفاض مستوى لاعبو الهلال البدني قابله إستفاقة لاعبو فلامنجو البرازيلي بتسجيل هدف مباغت عن طريق أرسكايتا في الدقيقة 49 بعد جملة خططية رائعة أسفرت عن هدف التعادل.

انخفض المنعدل البدني أكثر بعد ذلك الهدف د في ظل تفوق فلامنجو الفني والمهاري بتدوير الكرة بأفضل طريقة ممكنة مما أرهق لاعبي الهلال وبالتالي فقدوا السيطرة على منتصف الملعب كما أراد جيسيوس وسجلوا الهدفين الثاني والثالث.

4_ خطأ كارثي من لوشيسكو

شهد الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد فلامنجو خطأ كارثي استغله المخضرم جيسوس حيث قرر لوشيسكو سحب جيوفنكو الذي كان يعد أحد أبرز لاعبي الفريقين وأدخل عمر خريبين بدلاً منه مع تعديل الخطة إلى 4-4-2 ، ليخلق بهذا التغيير عقمًا كبيرًا في المنقطة الأمامية للهلال وهو ما دفع لاعبي فلامينجو للتقدم إلى الأمام وتهديد مرمى الهلال في أكثر من مناسبة أسفرت عن هدفين قضوا على الأحلام الهلالية.