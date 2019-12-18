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حازم إمام ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية اليوم

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جدة - عمرو شويل انتظم حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرا فى الخلفية .

 

وأدى حازم إمام التدريبات البدنية تحت قيادة أنطونيو كيزوس مدرب الأحمال مع باقي اللاعبين بشكل طبيعي ، بعدما ابتعد اللاعب عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة بسبب شد في العضلة الخلفية.

 

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ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

 

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 13 نقطة.

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