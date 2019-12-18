شكرا لقرائتكم حازم إمام ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرا فى الخلفية .

وأدى حازم إمام التدريبات البدنية تحت قيادة أنطونيو كيزوس مدرب الأحمال مع باقي اللاعبين بشكل طبيعي ، بعدما ابتعد اللاعب عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة بسبب شد في العضلة الخلفية.

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ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 13 نقطة.