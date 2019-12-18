شكرا لقرائتكم حازم إمام ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأدى حازم إمام التدريبات البدنية تحت قيادة أنطونيو كيزوس مدرب الأحمال مع باقي اللاعبين بشكل طبيعي ، بعدما ابتعد اللاعب عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة بسبب شد في العضلة الخلفية.
ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.
يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 13 نقطة.
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