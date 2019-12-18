شكرا لقرائتكم محمود جنش برفقة زوجته وطفيليه فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر محمود جنش حارس مرمى نادى الزمالك برفقة أسرته خلال تواجده بمقر النادى اليوم الأربعاء. ونشر حارس الزمالك صورته على موقع التدونيات القصيرة توتير برفقة زوجته وطفيليه معلقا عليها : العائلة". وفى سياق مختلف شارك الحارس محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تنفيذ الجزء الأخير من البرنامج التأهيلي الخاص به للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة. وتواجد جنش في مران اليوم وخضع لتدريبات في الجيم كمرحلة تأهيلية أخيرة في برنامجه الذي وضعه له الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. Advertisements

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