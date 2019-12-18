شكرا لقرائتكم بيراميدز يجمد رحيل أحمد على .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة بيراميدز تجميد الموقف النهائى بشأن رحيل أحمد على مهاجم الفريق الذى طالب ديسابر المدير الفنى للفريق برحيله خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .

وجاء قرار إدارة بيراميدز بسبب اقتراب ديسابر من الرحيل بسبب سوء نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة واخرها تلقى هزيمتين متتاليتين أمام الزمالك بهدفين نظيفين والجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وهو ما عقد من موقفه وأبعده عن المربع الذهبى للدورى وهبط للمركز السابع برصيد 12 نقطة .

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ولم يشارك أحمد على مع ديسابر إلا لدقائق معدودة فى لقاء طنطا بالدورى ، وخرج بعدها من حسابات الخواجة الفرنسى الذى أكد فى إحدى المؤتمرات الصحفية أن طريقة أداء أحمد على لا تناسبه وأنه يرحب برحيله أو إعارته خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

كان مصدر مطلع بنادي بيراميدز أكد أن الإدارة اشترطت على ديسابر تحقيق الفوز فى الثلاث مواجهات المقبلة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد، من أجل استمراره على رأس القيادة الفنية، ولم ينجح الخواجة الفرنسى فى تنفيذ الشرط، حيث خسر فى لقاء أمس من الجونة.