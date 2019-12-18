شكرا لقرائتكم حسام حسن يتمسك بمهاجم سموحة ويرفض رحيله فى الميركاتو الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك حسام حسن المدير الفنى لسموحه بهداف الفريق حسام حسن ورفض رحيله خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة بعد وصول اكثر من عرض للاعب بالإضافة لمفاوضات من ناديي الأهلى والزمالك . كان فرج عامر رئيس نادى سموحه قد كشف عن تلقي عرضا من نادي قطري لضم حسام حسن مهاجم الفريق. Advertisements وسجل حسام حسن خمسة أهداف في بطولة الدوري المصري هذا الموسم من 8 جولات للفريق السكندري الذى يتواجد بالمركز الخامس بجدول الترتيب. يضع المدير الفني لسموحه أمال كبيرة على مهاجم الفريق حسام حسن لقيادة الفريق لمراكز متقدمة فى جدول الترتيب بالدوري مما جعله يتمسك بإستمرار اللاعب لنهاية الموسم ورفض العروض سواء المصرية أو العروض التى تصل للاعب من الخارج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام حسن يتمسك بمهاجم سموحة ويرفض رحيله فى الميركاتو الشتوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.