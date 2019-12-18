شكرا لقرائتكم حسام حسن يتمسك بمهاجم سموحة ويرفض رحيله فى الميركاتو الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان فرج عامر رئيس نادى سموحه قد كشف عن تلقي عرضا من نادي قطري لضم حسام حسن مهاجم الفريق.
وسجل حسام حسن خمسة أهداف في بطولة الدوري المصري هذا الموسم من 8 جولات للفريق السكندري الذى يتواجد بالمركز الخامس بجدول الترتيب.
يضع المدير الفني لسموحه أمال كبيرة على مهاجم الفريق حسام حسن لقيادة الفريق لمراكز متقدمة فى جدول الترتيب بالدوري مما جعله يتمسك بإستمرار اللاعب لنهاية الموسم ورفض العروض سواء المصرية أو العروض التى تصل للاعب من الخارج.
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