شكرا لقرائتكم حازم إمام يخضع لمران الثلج.. ومصطفى محمد تدريبات خفيفة في الجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حازم إمام ومصطفى محمد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض تدريبات إضافية بعد المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وتوجه الثنائي للجيم لتنفيذ جزء بدني واستشفائي خاص للتغلب على الاجهاد حيث خضع حازم لمران (الثلج) على العضلات بينما أدى مصطفى مران بدني خفيف في الجيم.

ويستعد الفريق لمواجهة سموحة الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام يخضع لمران الثلج.. ومصطفى محمد تدريبات خفيفة في الجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.