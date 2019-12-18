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مرتضي منصور يتقدم مشيعى جنازة شقيقته بالأسود الكامل فى مسقط رأسه بميت غمر

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جدة - عمرو شويل شيع العشرات من أهالى قرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان شقيقة المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.

 

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وخرج الجثمان من مسجد المتولى الكبير حيث يواري الثري في مقابر العائلة بالقرية.

 

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وحضر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك جنازة شقيقته برفقة العشرات من عائلته .

 

 

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وسيقام  سرادق العزاء اليوم في قرية بشالوش، عقب الانتهاء من مراسم تشييع الجنازة.

 

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وظهرت علامات الحزن والأسي على وجه منصور الذى حرص على ارتداء الاسود الطاقم .

 

 

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ورحلت مساء أمس الثلاثاء، سوسن منصور شقيقة المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.

 

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