شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يتقدم مشيعى جنازة شقيقته بالأسود الكامل فى مسقط رأسه بميت غمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شيع العشرات من أهالى قرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان شقيقة المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك. وخرج الجثمان من مسجد المتولى الكبير حيث يواري الثري في مقابر العائلة بالقرية. وحضر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك جنازة شقيقته برفقة العشرات من عائلته . وسيقام سرادق العزاء اليوم في قرية بشالوش، عقب الانتهاء من مراسم تشييع الجنازة. Advertisements وظهرت علامات الحزن والأسي على وجه منصور الذى حرص على ارتداء الاسود الطاقم . ورحلت مساء أمس الثلاثاء، سوسن منصور شقيقة المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.

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