شكرا لقرائتكم تدريبات تأهيلية لـ عبدالله جمعة على هامش مران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخضع اللاعب لمران خاص في صالة الجيمانزيوم للتعافي من إصابته بكدمة في القدم وتجهيزه للفترة المقبلة.ويستعد الفريق لمواجهة سموحة الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.
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