شكرا لقرائتكم تدريبات تأهيلية لـ عبدالله جمعة على هامش مران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تنفيذ التدريبات التأهيلية المخصصة له من قبل الجهاز الفني. وخضع اللاعب لمران خاص في صالة الجيمانزيوم للتعافي من إصابته بكدمة في القدم وتجهيزه للفترة المقبلة.ويستعد الفريق لمواجهة سموحة الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

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