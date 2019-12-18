شكرا لقرائتكم بيراميدز يخطط للتعاقد مع عماد النحاس لخلافة ديسابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو بيراميدز فى مفاوضات سرية مع عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لخلافة الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى الحالى للفريق والذى اقترب من الرحيل بعد سلسلة من النتائج السلبية مع بيراميدز .

علمت " الخليج 365 " أنه رغم ارتباط عماد النحاس بعقد ممتد مع المقاولون العرب لمدة موسمين مقبلين ، إلا أن إدارة بيراميدز أغرت نجم الأهلى الأسبق بالكثير من الوعود المادية ، بالإضافة لقيادة الفريق فى الكونفيدرالية الأفريقية .

كان مصدر مطلع بنادى بيراميدز أكد أن الإدارة اشترطت على ديسابر تحقيق الفوز فى الثلاث مواجهات المقبلة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد، من أجل استمراره على رأس القيادة الفنية، ولم ينجح الخواجة الفرنسى فى تنفيذ الشرط حيث خسر فى لقاء اليوم من الجونة.