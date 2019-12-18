شكرا لقرائتكم رئيس قطاع الناشئين بالزمالك يكشف حقيقة هروب 4 لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أيمن عبد العزيز رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء المتداولة عن هروب 4 لاعبين من فريق الشباب مواليد 2001 إلى خارج مصر، خلال الساعات القليلة الماضية.

قال أيمن عبد العزيز، لـ"الخليج 365"، أن فريق الزمالك مواليد 2001 كامل العدد ولم يهرب منه أي لاعب من المقيدين في القائمة، ولا صحة مطلقا لما تردد عن هروب 4 لاعبين من الفريق إلى خارج مصر.

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وترددت أنباء عن هروب 4 لاعبين من الزمالك، هم مصطفى فريد شوقي ورضا العميد وسعيد الهوا وأسامة الجزار، حيث تم ادعاء هروب الأول إلى تايلاند والثلاثي الآخر إلى الإمارات.

وأوضح أيمن عبد العزيز أن جميع لاعبي فريق الزمالك مواليد 2001 مقيدين في قائمة النادي ومرتبطين بعقود سارية مع القلعة البيضاء ولا يوجد أي مشاكل إدارية في عقود لاعبي قطاع الناشئين.

واختتم رئيس قطاع الناشئين بالزمالك تصريحات، قائلا : لا نعلم شيء عن اللاعبين المدعين الانتماء لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء ومن الممكن يكون الرباعى المذكور تم الاستغناء عنهم منذ فترة وتحديدا في بداية الموسم.