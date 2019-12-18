شكرا لقرائتكم الجبلاية تكلف وليد العطار بتولي ملف حكم الفيديو الـvar ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أكد أنه سيتم الإنتهاء من ملف حكم الـvar خلال الفترة القليلة المقبلة ، ومحاولات لتواجده فى الدوري الممتاز قبل نهاية الدور الأول.
كما قرر مجلس الجبلاية تولي وليد العطار ملف المتحدث الرسمي فى ملف الـvar بعد دخوله فى مخاطبات مع الاتحاد الدولي –فيفا- و الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الماضية للوصول إلى تطبيق الـvar بأفضل شكل كما هو الحال فى الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.
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