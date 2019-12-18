رمضان صبحي يغيب عن الزمالك فى حالة واحدة فقط

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جدة - عمرو شويل تترقب جماهير النادي الأهلي، معرفة موقف رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، من المشاركة فى مباراة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 19 فبراير المقبل، ضمن الأسبوع الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد الإصابة التى تعرض لها بتمزق فى العضلة الخلفية.

رمضان صبحي يغيب عن الأهلي 6 أسابيع



وأعلن الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، إن الأشعة التي أجراها رمضان صبحي أكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، بعد تعرضه للإصابة أثناء مشاركته في التدريبات أمس الثلاثاء، موضحا خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي لمدة 6 أسابيع قبل المشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.

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رمضان صبحي يعود للأهلي مطلع فبراير



ووفقا لتصريحات طبيب النادي الأهلي، سيعود رمضان صبحي للملاعب مطلع شهر فبراير المقبل، وبالتالي سيكون جاهز للمشاركة فى مباراة الزمالك بشكل طبيعي، إلا إذا رأي الجهاز الطبي وقتها حاجة اللاعب لمزيد من الراحة والعلاج، حيث يتوقف مشاركة صانع ألعاب الأهلي فى مباراة القمة على مدى تقبله للعلاج والتأهيل فى الفترة المقبلة.

رمضان صبحي يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي



وأظهرت نتيجة الأشعة على قدم رمضان صبحي إصابته بتمزق في العضلة الخلفية ليتأكد غيابه عن مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة، بداية من مواجهة الإسماعيلي حيث سيغيب عن معسكر القلعة الحمراء المقرر انطلاقه بمدينة الإسكندرية اليوم، استعدادا لمواجهة الدراويش غدا الخميس على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.