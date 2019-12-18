شكرا لقرائتكم جنش يخضع لتدريبات في الجيم كمرحلة تأهيلية أخيرة قبل المشاركة في التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

شارك الحارس محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تنفيذ الجزء الأخير من البرنامج التأهيلي الخاص به للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة.

وتواجد جنش في مران اليوم وخضع لتدريبات في الجيم كمرحلة تأهيلية أخيرة في برنامجه الذي وضعه له الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

تواجد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على التواجد في مران اليوم.

وقام اللاعب بمؤازرة اللاعبين وطالبهم بتحقيق الفوز في المباريات المقبلة.

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وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة للدوري

ويلتقي الزمالك مع سموحة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري.

كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قرر صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبى فريق الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة، فى محاولة لدعمهم قبل مواجهة سموحة بالدورى.