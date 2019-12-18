شكرا لقرائتكم مران الزمالك .. أشغال شاقة بتدريبات الأبيض تحت قيادة كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على خضوع عدد من اللاعبين الأساسيين في الفترة الماضية على تنفيذ تدريبات بدنية وفك العضلات تحت إشراف مدرب الأحمال و الجهاز الطبي للفريق .

وتولى كارتيرون الإشراف على المران بنفسه و قيادة التدريبات مع باقي أعضاء الجهاز الطبي .

في الوقت نفسه فقد شارك لاعبون أخرون في تقسيمة فنية تحت إشراف سامي الشيشيني المدرب العام وبمشاركة أمير عبدالعزيز مدرب الفريق مع اللاعبين . Advertisements

وشارك بعض اللاعبين في مران آخر لكيفية تنفيذ الضربات الثابته وعلى رأسهم بن شرقي وفرجاني ساسي.

طلب كارتيرون ضرورة تدعيم مركز حراسة المرمي بعد الأخطاء التي يرتكبها محمد عواد وعدم اقتناعه بمستوي محمد أبو جبل وقلة خبرة محمد صبحي، إلا أن إدارة النادي أكدت ان مركز حراسة المرمي في الزمالك لا يعاني من أزمات حيث سيتم قيد محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمس الأساسي للفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد عودته من الإصابة التي كان يعاني منها وكانت عبارة عن قطع في وتر أكيلس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مران الزمالك .. أشغال شاقة بتدريبات الأبيض تحت قيادة كارتيرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.