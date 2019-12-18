شكرا لقرائتكم محمود علاء يشارك في مران الزمالك دون حامى الرأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بدأ محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المشاركة في المران دون ارتداء حامي الرأس الذي شارك به في مباراة طلائع الجيش الماضية بعدما تعافى من الجرح أعلى الحاجب الذي تعرض له مؤخرا.
وشارك مدافع الزمالك في المران اليوم بشكل طبيعي استعدادا لمباراة سموحة المقبلة والمقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.
ظهرت علامات الغضب على وجه محمود علاء مدافع الزمالك بعد خسارة فريقه أمام طلائع الجيش فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين على ستاد السويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
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