شكرا لقرائتكم عبد الغنى يشارك فى مران الزمالك وزيزو فى تدريبات تأهيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرحلة التدريبات التأهيلية الخاصة التي أداها خلال مران أمس لمعاناته من إجهاد وبدأ في المشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية في مران اليوم مع جميع اللاعبين.

بينما خضع أحمد سيد "زيزو" لاعب الفربق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لتدريبات تأهيلية منفردة في صالة الجيمانزيوم على هامش تدريبات الفريق الجماعية اليوم.

بعدها أدى اللاعب الجزء الثاني من البرنامج التأهيلي الخاص الموضوع له من قبل الجهاز الفني بخوض تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبي والجري حول الملعب بالكرة.

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وينفذ زيزو برنامج تأهيلي لمعاناته من إصابة بشد في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز فى الجولة السابعه لبطولة الدوري الممتاز

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.