شكرا لقرائتكم عبد الغنى يشارك فى مران الزمالك وزيزو فى تدريبات تأهيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بعدها أدى اللاعب الجزء الثاني من البرنامج التأهيلي الخاص الموضوع له من قبل الجهاز الفني بخوض تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبي والجري حول الملعب بالكرة.
وينفذ زيزو برنامج تأهيلي لمعاناته من إصابة بشد في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز فى الجولة السابعه لبطولة الدوري الممتاز
ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.
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