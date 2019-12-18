حسام البدري يطالب بإقامة معسكرين للاعبي المنتخب المحليين قبل مارس المقبل

قام المدير الفني لمنتخب الفراعنة، حسام البدري بمطالبة اتحاد الكرة بإقامة معسكرين للاعبي الفريق المحللين قبل إقامة معسكر المنتخب الرسمي في شهر مارس القادم، على أن تتراوح فترة المعسكرين 3 إلى 4 أيام.

ومن المقرر أن يشهد معسكر المنتخب في مارس افتتاح مشوار المنتخب في تصفيات بطولة كأس العالم 2022، ويرغب البدري في التواصل مع لاعبي الفريق باستمرار، خاصة وأن المعسكر الأخير للفراعنة كان في شهر نوفمبر المنقضي في ظل صعوبة اجتماع لاعبي المنتخب خلال تلك المدة.

وتجري القرعة الخاصة بتصفيات كأس العالم 2022 في الحادي والعشرين من شهر يناير القادم، على أت تجري بمقر اتحاد كرة القدم الإفريقي، ويترقب البدري القرعة للتعرف على المنتخبات التي تقع بجوار منتخب مصر في تصفيات مونديال كأس العالم 2022.