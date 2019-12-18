الإسماعيلي يختتم استعداداته للقاء الأهلي بالدوري العام

ينهي النادي الإسماعيلي اليوم الأربعاء كافة الاستعدادات اللازمة لمباراة النادي الأهلي المنتظرة، والتي يستضيفها ستاد المكس بالإسكندرية غدا الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان رئيس مجلس إدارة الفريق الأصفر، إبراهيم عثمان قد قام بإرسال خطاب رسمي لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، طالب به بنقل لقاء الدراويش والمارد الأحمر ضمن مواجهات الأسبوع التاسع ببطولة الدوري العام إلى ملعب الإسماعيلية بدلا من ملعب المكس المقرر إقامة اللقاء به.

وأستند مجلس إدارة الدراويش في خطابه على أن ملعب الإسماعيلية قام باستضافة العديد من المباريات والبطولات دون أي شكاوى أو مشكلات، بالإضافة إلى أن الملعب يحتضن مباراة الزمالك ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر بالبطولة.