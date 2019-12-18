شكرا لقرائتكم خبر عن جنش ينشر صورة مع أسرته أمام مقر القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك صورة تجمعه بأسرته من أمام مقر القلعة البيضاء عبر صفحته الشخصية على إنستجرام. وبدأ جنش فى تنفيذ الجزء الأخير من البرنامج التأهيلى الخاص به للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة، حيث تواجد الحارس فى مران اليوم وخضع لتدريبات فى الجيم كمرحلة تأهيلية أخيرة فى برنامجه الذى وضعه له الجهاز الطبى لتجهيزه للعودة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى.

جنش و أسرته

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنش ينشر صورة مع أسرته أمام مقر القلعة البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.