شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يكشف حقيقة هروب 4 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن عبد العزيز رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك، حقيقة الأنباء المتداولة عن هروب 4 لاعبين من فريق الشباب مواليد 2001 إلى خارج مصر، خلال الساعات القليلة الماضية. وترددت أنباء عن هروب 4 لاعبين من الزمالك، هم مصطفى فريد شوقى ورضا العميد وسعيد الهوا وأسامة الجزار، حيث تم ادعاء هروب الأول إلى تايلاند والثلاثى الآخر إلى الإمارات. لمعرفة حقيقة هروب 4 لاعبين من الزمالك، اضغط هنا..

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