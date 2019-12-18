شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما ينتظم فى تدريبات الزمالك ومحمود علاء يتعافى من جرح الحاجب والان مع تفاصيل الخبر
وحضر أوباما وشارك فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى مع زملائه استعدادا لمباراة سموحة المقبلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدورى الممتاز.
من ناحية أخرى تعافى محمود علاء مدافع الفريق من الجرح الذى تعرض له مؤخرا أعلى الحاجب، وبدأ فى المشاركة فى المران دون ارتداء حامى الرأس الذى شارك به فى مباراة طلائع الجيش الماضية.
وشارك علاء فى المران اليوم بشكل طبيعى استعدادا لمباراة سموحة المقبلة، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدورى الممتاز.
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