شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما ينتظم فى تدريبات الزمالك ومحمود علاء يتعافى من جرح الحاجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفربق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية اليوم، بعدما حصل على راحة كاملة من مران أمس بإذن من الجهاز الفنى بسبب سفره للإسكندرية لظروف مرض والده.

وحضر أوباما وشارك فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى مع زملائه استعدادا لمباراة سموحة المقبلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدورى الممتاز.

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من ناحية أخرى تعافى محمود علاء مدافع الفريق من الجرح الذى تعرض له مؤخرا أعلى الحاجب، وبدأ فى المشاركة فى المران دون ارتداء حامى الرأس الذى شارك به فى مباراة طلائع الجيش الماضية.

وشارك علاء فى المران اليوم بشكل طبيعى استعدادا لمباراة سموحة المقبلة، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدورى الممتاز.