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الأهلى يواجه الزمالك 24 ديسمبر فى دورى سوبر السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك يوم 24 ديسمبر الجارى، فى إطار مباريات المرحلة الثانية من البطولة، للفرق من المراكز الأول إلى الثامن.

وتقام المباراة على صالة عبد الله الفيصل بالجزيرة، فى الجولة الثانية من مباريات المرحلة الثانية للمنافسات.

كانت آخر مباراة جمعت الفريقين أقيمت يوم  2 ديسمبر الجارى، فى إياب تحديد المركزين الثالث والرابع بدورى المرتبط، الذى توج به الاتحاد السكندرى، ومن قبلها مواجهة دور الـ16 بكأس مصر، حيث حقق الأهلى المركز الثالث والزمالك حل رابعا فى ترتيب الفرق.

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