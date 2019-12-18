شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف الحالة الوحيدة لغياب رمضان صبحى عن قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير النادى الأهلى، معرفة موقف رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق، من المشاركة فى مباراة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 19 فبراير المقبل، ضمن الأسبوع الـ21 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد الإصابة التى تعرض لها بتمزق فى العضلة الخلفية.

وأعلن الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى، أن الأشعة التى أجراها رمضان صبحى أكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته فى التدريبات أمس الثلاثاء، موضحا خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلى لمدة 6 أسابيع قبل المشاركة فى المباريات والتدريبات الجماعية.

وأظهرت نتيجة الأشعة على قدم رمضان صبحي إصابته بتمزق في العضلة الخلفية ليتأكد غيابه عن مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة، بداية من مواجهة الإسماعيلى، حيث سيغيب عن معسكر القلعة الحمراء المقرر انطلاقه بمدينة الإسكندرية اليوم، استعدادا لمواجهة الدراويش غدا الخميس على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة موقف رمضان صبحى من المشاركة مع الأهلى أمام الزمالك، اضغط هنا..